НАБУ і САП ще не отримали підтвердження щодо застави Розенблата
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро поки що не отримали підтвердження внесення застави за нардепа Борислава Розенблата.
Про це "Українській правді" повідомив радник з питань комунікацій САП Ярослав Гордієвич.
"Згідно з законом про факт внесення застави необхідно повідомити суд, який ухвалив відповідне рішення. За словами адвокатів, народний депутат Розенблат вніс заставу в п’ятницю, 21 липня. У САП і НАБУ на даний момент відсутні підтверджувальні документи щодо цього факту", - зазначив Гордієвич.
Окрім того, радник САП повідомив, що в ухвалі суду про обрання запобіжного заходу Розенблату була допущена помилка в номері паспорта.
"Її (помилку - ред.) виправить суд з власної ініціативи. Проте варто зазначити, що суд зобов’язав здати паспорти для виїзду за кордон, і ця ухвала підлягає виконанню незалежно від описки в номері паспорту", - підкреслив Гордієвич.
Як повідомлялося, нардеп Борислав Розенблат у понеділок, 24 липня, заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.
Окрім того, нардеп Борислав Розенблат заявив, що не здав закордонний паспорт через те, що в ухвалі суду була допущена описка.
Олег Твердь, УП