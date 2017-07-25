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НАБУ і САП ще не отримали підтвердження щодо застави Розенблата

Вівторок, 25 липня 2017, 14:19

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро поки що не отримали підтвердження внесення застави за нардепа Борислава Розенблата.

Про це "Українській правді" повідомив радник з питань комунікацій САП Ярослав Гордієвич.

"Згідно з законом про факт внесення застави необхідно повідомити суд, який ухвалив відповідне рішення. За словами адвокатів, народний депутат Розенблат вніс заставу в п’ятницю, 21 липня. У САП і НАБУ на даний момент відсутні підтверджувальні документи щодо цього факту", - зазначив Гордієвич.

Окрім того, радник САП повідомив, що в ухвалі суду про обрання запобіжного заходу Розенблату була допущена помилка в номері паспорта.

"Її (помилку - ред.) виправить суд з власної ініціативи. Проте варто зазначити, що суд зобов’язав здати паспорти для виїзду за кордон, і ця ухвала підлягає виконанню незалежно від описки в номері паспорту", - підкреслив Гордієвич.

Як повідомлялося, нардеп Борислав Розенблат у понеділок, 24 липня, заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

Окрім того, нардеп Борислав Розенблат заявив, що не здав закордонний паспорт через те, що в ухвалі суду була допущена описка.

Олег Твердь, УП

Теми: Розенблат
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