У Путина заявили, что передача США оружия Украине усилит конфликт на Донбассе

В Кремле считают, что предоставление Соединенными штатами Америки оборонительного оружия Украине приведет к ухудшению ситуации на востоке страны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о возможном предоставлении США оборонительного оружия для Украины, передает "ТАСС".

"Мы неоднократно говорили, что любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии и в целом провоцировать ситуацию, и без того непростую, будут нас лишь отдалять от момента урегулирования этого внутриукраинского вопроса", - заявил Песков.

Как сообщалось, спецпредставитель США по Восточной Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставок оборонного оружия Украине для борьбы с боевиками на Донбассе.