В США активно рассматривают предоставление Украине оружия - Волкер

Спецпредставитель США по Восточной Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставок оборонного оружия Украине для борьбы с боевиками на Донбассе.

Об этом он сообщил в комментарии BBC.

По его словам, таким образом Украина станет достаточно сильной, чтобы изменить поведение Кремля.

"Оборонное оружие позволило бы Украине, например, защитить себя и отвести танки и фактически помогло бы остановить российскую агрессию в отношении Украины", - отметил он.

Волкер выразил мнение, что такой шаг со стороны США не будет провокацией.

"Я думаю, спор о том, что это спровоцирует Россию или сделает Украину слишком самоуверенной, только ухудшает ситуацию", - сказал он.

В то же время спецпредставитель добавил, что успех в установлении мира на востоке Украины нуждается в "новом стратегическом диалоге с Россией".

Как сообщалось, в ранее в июле, выступая перед комитетом Сената по вооруженным силам, генерал ВВС США Пол Сельва заявил, что американские военные готовы предоставить летальное оружие Украине и дело остается за Белым домом.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина готова принять летальное вооружение от США.

Евгений Кизилов, УП