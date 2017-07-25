Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США активно рассматривают предоставление Украине оружия - Волкер

Вторник, 25 июля 2017, 14:02

Спецпредставитель США по Восточной Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставок оборонного оружия Украине для борьбы с боевиками на Донбассе.

Об этом он сообщил в комментарии BBC.

По его словам, таким образом Украина станет достаточно сильной, чтобы изменить поведение Кремля.

"Оборонное оружие позволило бы Украине, например, защитить себя и отвести танки и фактически помогло бы остановить российскую агрессию в отношении Украины", - отметил он.

Волкер выразил мнение, что такой шаг со стороны США не будет провокацией.

"Я думаю, спор о том, что это спровоцирует Россию или сделает Украину слишком самоуверенной, только ухудшает ситуацию", - сказал он.

В то же время спецпредставитель добавил, что успех в установлении мира на востоке Украины нуждается в "новом стратегическом диалоге с Россией".

Как сообщалось, в ранее в июле, выступая перед комитетом Сената по вооруженным силам, генерал ВВС США Пол Сельва заявил, что американские военные готовы предоставить летальное оружие Украине и дело остается за Белым домом.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина готова принять летальное вооружение от США.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАДонбассАТОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: