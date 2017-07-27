Суса посадили под домашний арест

527 просмотров
Четверг, 27 июля 2017, 23:00

Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению корреспондента 112 канала, Сус будет находиться под арестом в родном Хмельницком.

Экс-чиновника ГПУ также обязали сдать паспорта и надеть электронный браслет

Как известно, бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики – начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

В августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Темы: Генпрокуратура суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня 27 июля 2017, 21:19
"Нафтогаз" vs "Газпром": ГПУ получила доступ к решению арбитража 27 июля 2017, 20:19
Силовики рассказали, как Сус воровал деньги во время обысков 27 июля 2017, 16:25
powered by lun.ua
Главные новости
Суса посадили под домашний арест
День в АТО: 8 обстрелов, 4 раненых, 1 погибший
Бухгалтер "Свободы" предстанет перед судом
ЦПК: Объяснение НАПК по антикоррупционной деятельности - лишь мнение агентства
Все новости
Говорю "НЕТ!"

Искусство говорить "НЕТ!". Почему важно отказать вовремя

"Тайна – это ложь"

Отрывок из книги Дэйва Еггерса "Сфера"