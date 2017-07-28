В России подтвердили арест журналиста Асеева в ОРДО, его состояние плохое

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Пятница, 28 июля 2017, 11:23

Союз журналистов РФ подтвердил, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) действительно "арестован" так называемыми "правоохранительными органами" ОРДО.

Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов Украины.

"Журналист Станислав Асеев арестован, и против него возбуждено уголовное дело, которое контролируется "генеральной прокуратурой ДНР". Об этом говорится в письме секретаря Союза журналистов России Тимура Шафира к председателю Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко", - говорится в заявлении.

По данным союза, эту информацию в Москву направило так называемое "министерство иностранных дел ДНР", Асеева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных "уголовным кодексом ДНР", а ход следствия контролируется "генеральной прокуратурой ДНР".

"После завершения последней встречи под эгидой ОБСЕ (19-20 июня), на которой было принято совместное заявление о судьбе журналиста Асеева С.В., мы использовали все возможности, которые у нас есть, для выяснения ситуации с его местонахождения", - рассказал секретарь Союза журналистов России Шафир.

По информации бывшего депутата Верховной Рады Егора Фирсова, у Асеева возникли серьезные проблемы со здоровьем.

"Он очень похудел. Вероятно, он подвергался пыткам, и именно поэтому о его аресте сообщили только спустя месяц", - пишет он в Facebook.

Он рассказал, что пропавший журналист никогда не отличался крепким здоровьем, пару раз в год сидел на антибиотиках из-за хронического бронхита, переходящего в воспаление легких.

"Насколько мне известно, у Стаса нет необходимых медикаментов, а представители МГБ ("министерства госбезопасности ДНР" – ред.) отказываются ему их передать. Также к Стасу по-прежнему не имеют доступа представители международных организаций, которые могли бы получить точное представление о его состоянии здоровья", - рассказывает Фирсов.

 
Станислав Асеев (Васин)
фото detector.media

Как сообщалось, Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека работает над поиском недавно пропавшего в оккупированном Донецке журналиста Асеева.

Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня.

По словам представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ВКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко, боевики заявляют, что не располагают информацией об Асееве.

А так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск журналиста.

Украинская правда

Темы: Донбасс права человека СМИ медиа
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