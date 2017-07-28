У Росії підтвердили арешт журналіста Асєєва в ОРДО, його стан поганий

Союз журналістів РФ підтвердив, що зниклий український журналіст Станіслав Асєєв (Васін) дійсно "заарештований" так званими "правоохоронними органами" ОРДО.

Про це повідомляє прес-служба Спілки журналістів України.

"Журналіста Станіслава Асєєва арештовано, та проти нього порушена карна справа, яка контролюється "генеральною прокуратурою ДНР". Про це йдеться у листі секретаря Союзу журналістів Росії Тимура Шафіра до голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка", - йдеться в заяві.

За даними спілки, цю інформацію до Москви надіслало так зване "міністерство іноземних справ ДНР", Асєєва звинувачують у здійсненні злочинів, передбачених "карним кодексом ДНР", а хід слідства контролюється "генеральною прокуратурою ДНР".

"Після завершення останньої зустрічі під егідою ОБСЄ (19-20 червня), на якій була прийнята спільна заява щодо долі журналіста Асєєва С.В., ми використали всі можливості, які у нас є, для з’ясування ситуації щодо його місцезнаходження", - розповів секретар Союзу журналістів Росії Шафір.

За інформацією колишнього депутата Верховної Ради Єгора Фірсова, у Асєєва виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Він дуже схуднув. Ймовірно, він відчув на собі тортури, і саме тому про його арешт повідомили лише через місяць", - пише він в Facebook.

Він розповів, що зниклий журналіст ніколи не відрізнявся міцним здоров'ям, пару разів на рік сидить на антибіотиках через хронічний бронхіт, що переходить у запалення легенів.

"Наскільки мені відомо, у Стаса немає необхідних медикаментів, а представники МДБ ("міністерства держбезпеки ДНР" - ред.) відмовляються йому їх передати. Також до Стаса, як і раніше, не мають доступу представники міжнародних організацій, які могли б отримати точне уявлення про його стан здоров'я", - розповідає Фірсов.

Станіслав Асєєв (Васін) фото detector.media

Як повідомлялося, Спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини працює над пошуком нещодавно зниклого в окупованому Донецьку журналіста Асєєва.

Асєєв з моменту окупації жив у Донецьку, востаннє виходив на зв'язок 2 червня.

За словами представника України в підгрупі з гуманітарних питань ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, бойовики заявляють, що не мають інформацією про Асєєва.

А так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук журналіста.

Українська правда