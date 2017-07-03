Гужва: Геращенко пожаловался СБУ на "Страну" – это новое дело

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против журналистов интернет-издания "Страна.ua" за вмешательство в личную жизнь депутата Антона Геращенко.

Об этом заявил главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва на пресс-конференции, передают "Украинские новости".



"Возбужденно еще одно уголовное производство, которое фабрикуется сейчас против нас, – это производство о вмешательстве в лучную жизнь политика, народного депутата Антона Геращенко", – сказал Гужва.



Он отметил, что Геращенко был героем нескольких публикаций издания. В частности, "Страна.ua" писала о квартире и дорогой иномарке, которую купил нардеп от "Народного фронта".



"Геращенко написал заявление и на его основании против наших журналистов пытаются сфабриковать новое дело о вмешательстве в лучную жизнь", – заявил Гужва.



Главный редактор напомнил, что политики – публичные люди, и их личная жизнь ограничивается принципами общественного интереса.



"Обществу интересно и важно знать, какой уровень расходов у тех или иных политиков, на каких машинах они ездят, в каких квартирах они живут, и как это соотносится с их официально задекларированными доходами. Это все является общественно значимой информацией и во всем мире так ее воспринимают", – отметил Гужва.

Он назвал производство давлением на издание: "Мы видим четкую установку властей на то, чтобы задавить наше издание. Лишить меня свободы и возможности заниматься журналистской деятельностью и таким образом уничтожить независимое СМИ, которое публикует общественно значимые критические материалы по отношению к власти".



Гужва также заявил о давлении Администрации президента на судей: "Сейчас осуществляется жесткое давление на судей Апелляционного суда, которые должны рассматривать жалобу прокуратуры, которая хочет увеличить размер залога. Им идет прямая установка от Банковой принимать решения против меня".



"Сами судьи говорят, что еще никогда в столь жесткой форме им вопрос не ставился. Для власти, видимо, является принципиальным моментом продолжить давление на нас и продолжить фабрикацию этого дела", - добавил он.

"Украинская правда" пытается получить комментарий Антона Геращенко на заявление Гужвы.



Как известно, вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в 544 тысяч гривен. 26 июня залог внесли, а 27 июня Гужва вышел из СИЗО.

У прокуратуры есть видео переговоров Гужвы и показания посредника.

Алена Рощенко, УП