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Гужва вышел из СИЗО и заявил о подготовке новых дел

Вторник, 27 июня 2017, 12:42

Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва вышел из следственного изолятора и заявил, что власти якобы готовят еще два уголовных дела.

По информации Гужвы, одно из дел – персонально против него, а второе против редакции "Страна", сообщил корреспондент издания с места событий. 

Гужва повторил, что дело о вымогательстве сфабриковано, и заверил, что будет доказывать абсурдность выдвинутых против него обвинений.

 
Гужва вышел из СИЗО
strana.ua

"Общественность должна знать, что и кто стоит за всеми этими провокациями против нашей редакции. Я буду продолжать журналистскую деятельность. Сайт Страна.ua будет работать в том же режиме, ну и с учетом тех обстоятельств, которые произошли за эти дни", – сказал он.

Гужва сообщил, что во время обыска в редакции полицейские забрали все его паспорта:

Он отметил, что в постановлении суда об аресте сообщается, что журналисту запрещен выезд из страны, покидать Киев и так далее.

 

"Для меня на самом деле это не есть проблема, кроме того, что я планировал съездить к своим родителям в Славянск как раз на эти выходные, но будем смотреть дальше, как поступать", – сказал Гужва.

Как известно, вечером 22 июня в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО.

Генпрокуратура заявила, что Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько.

24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал Гужве меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 544 тысяч гривен.

26 июня заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла залог за Гужву, однако в тот день главреда на свободу не отпустили.

По данным прокуратуры, у следствия есть видеодоказательства вины Гужвы, а задержанный с ним посредник пошел на сотрудничество со следствием.

2 года назад Гужву подозревали в уклонении от уплаты налогов, тогда он внес залог 1 035 300 грн. В апреле этого года он заявлял, что против него готовят дело о неуплате налогов.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГужваСМИкриминал
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