Следующее представление Луценко может быть на Бакулина

Народным депутатом, с которого будут просить снять неприкосновенность по делу о закупке буровых установок, может быть представитель "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин.

Об этом "Украинской правде" сообщил собственный источник.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен осенью внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады по делу о закупке буровых установок по завышенным ценам.

Фамилия нардепа руководитель ГПУ не сообщил.

Украинская правда