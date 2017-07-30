Вице-президент США: Дестабилизирующие действия РФ в Украине неприемлемы

1398 просмотров
Воскресенье, 30 июля 2017, 23:52

Дестабилизирующие действия России, поддержка Россией злодейских режимов, действия РФ в Украине - неприемлемы.

Об этом 30 июля в Таллинне (Эстония) во время встречи с прессой заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет Голос Америки.

Говоря о недавно принятом Конгрессом США законе о санкциях против РФ, Пенс отметил: "Президент дал четко понять, что дестабилизирующие действия России, ее поддержка злодейских режимов, ее действия в Украине, все это неприемлемо".

"В то же время, четко демонстрируя наши намерения, мы ожидаем, что поведение России изменится - мы очень надеемся, что поведение российского правительства изменится, как по отношению к Украине, так и в отношении поддержки режимов Ирана и Северной Кореи", - добавил Пенс.

"Мое послание странам Балтии будет таким же, как мое послание во время визита в Грузию и Черногорию - наши восточноевропейские союзники, мы стоим с вами на одной стороне ради свободы", - отметил вице-президент США.

31 июля Пенс должен прибыть в Грузию, где также выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, отмечает издание.

Темы: Росcия Донбасс США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Россияне показали в аннексированном Крыму свое оружие: "Град", "Ураган", С-300 30 июля 2017, 23:39
В РФ запретили анонимные мессенджеры и обход заблокированных сайтов 30 июля 2017, 23:22
Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США 30 июля 2017, 20:58
powered by lun.ua
Главные новости
Вице-президент США: Дестабилизирующие действия РФ в Украине неприемлемы
Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США
СБУ: Из плена боевиков освобожден судья Апелляционного суда Луганщины
Боевики обстреляли силы АТО возле Марьинки, ранен военный
Все новости
Книги

"В Галичину": Отрывок из книги Мартина Поллака

Говорю "НЕТ!"

Искусство говорить "НЕТ!". Почему важно отказать вовремя