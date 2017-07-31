Луценко не отреагировал на заявление о преступлении его зама – Горбатюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко до сих пор не отреагировал на заявление о преступлении своего заместителя по вопросам следствия Юрия Столярчука.

Об этом руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк, который и подал заявление, сообщил "Укринформу".

"Я написал заявление 21 июля. Срок рассмотрения для заявления о преступлении - 24 часа. На данное время реакции на нее нет", – сказал он.

Горбатюк уточнил, что в заявлении изложил информацию о систематическом использовании Столярчуком своих полномочий для изменения следственных подразделов, чтобы таким образом устранить следователей, которые не выполняют указаний, направленных на избежание ответственности фигурантами уголовных дел.

Руководитель Департамента спецрасследований считает, что действия заместителя генпрокурора подпадают под действие ст. 343 УК – вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа с целью принятия неправомерных решений. Также Горбатюк отказывается выполнять "преступные приказы" Столярчука, ссылаясь на ст. 43 УК.

Горбатюк не передает Главному следственному управлению ГПУ два уголовных дела в отношении главы Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко, как того требует заместитель генпрокурора по вопросам следствия.

В свою очередь, Столярчук пожаловался в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров на невыполнение Горбатюком его решения о передаче отмеченных уголовных дел.

Как известно, Горбатюк 27 июля заявил, что в течение последнего года заместитель Столярчук забрал у Департамента спецрасследований 7 уголовных производств. Среди них – производство в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, в отношении судей Апелляционного суда Киева, а также о продаже помещений МинАПК во времена Александра Присяжнюка.