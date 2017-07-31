Испания тормозит экстрадицию Фирташа в США – СМИ

Экстрадиция Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты затягивается из-за промедления Испании.

Об этом в понедельник пишет DW.

"После решения Высшего земельного суда Вены, который в феврале разрешил экстрадицию в США, испанский ордер является единственной причиной, почему Дмитрий Фирташ еще не в Соединенных Штатах. Ведь в случае, когда существуют два параллельных запросы на экстрадицию от разных стран, решение кому выдавать подозреваемого принимает министр юстиции", - пишет издание.

Также указывается, что сначала он должен дождаться решения суда по экстрадиции - как по запросу одной страны, так и относительно другой.

"Но если судебное решение об экстрадиции Фирташа в США уже есть, то суд в испанской деле еще даже не начинался", - указывается в материале.

"Вместо двух месяцев, отведенных европейским законодательством на рассмотрение ордеров из других стран ЕС, испанский ордер на Фирташа остается без судебного разбирательства уже восемь. Сначала его рассмотрение отложили до момента, пока австрийский суд примет решение в американском деле. Однако решение по запросу США принято еще пять месяцев назад, а вопрос экстрадиции в Испанию до сих пор не сдвинулось с мертвой точки", - пишет DW.

Указывается, что в апреле Земельный суд Вены направил в Испанию запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию относительно обстоятельств преступления, в котором подозревают Фирташа. Однако ответа до сих пор нет.

"Зато в 21-м Местному общем суде Барселоны, который в ноябре прошлого года выдал ордер на арест Дмитрия Фирташа, отказались комментировать причины промедления", - пишет издание.

Как известно, в феврале 2017 Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Также земельный суд Вены, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа принял решение освободить его без внесения дополнительного залога.