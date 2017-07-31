Іспанія гальмує екстрадицію Фірташа до США – ЗМІ

Екстрадиція Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів затягується через зволікання Іспанії.

Про це у понеділок пише DW.

"Після рішення Вищого земельного суду Відня, який у лютому дозволив екстрадицію до США, іспанський ордер є єдиною причиною, чому Дмитро Фірташ ще не у Сполучених Штатах. Адже у разі, коли існують два паралельні запити на екстрадицію від різних країн, рішення кому видавати підозрюваного ухвалює міністр юстиції", - пише видання.

Також вказується, що спершу він має дочекатися рішення суду щодо екстрадиції - як щодо запиту однієї країни, так і щодо іншої.

"Але якщо судове рішення щодо екстрадиції Фірташа до США вже є, то суд в іспанській справі ще навіть не починався", - вказується у матеріалі.

"Замість двох місяців, відведених європейським законодавством на розгляд ордерів з інших країн ЄС, іспанський ордер на Фірташа залишається без судового розгляду вже вісім. Спершу його розгляд відклали до моменту, поки австрійський суд ухвалить рішення в американській справі. Однак рішення за запитом США ухвалене ще п'ять місяців тому, а питання екстрадиції до Іспанії досі не зсунулось з мертвої точки", - пише DW.

Вказується, що у квітні Земельний суд Відня направив до Іспанії запит з проханням надати додаткову інформацію щодо обставин злочину, в якому підозрюють Фірташа. Однак відповіді досі немає.

"Натомість у 21-му Місцевому загальному суді Барселони, який у листопаді минулого року видав ордер на арешт Дмитра Фірташа, відмовилися коментувати причини зволікання", - пише видання.

Як відомо, у лютому 2017 року Вищий земельний суд Відня задовольнив позов австрійської прокуратури на попереднє рішення австрійського суду, який відмовив в екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа в США.

Також земельний суд Відня, розглянувши запит Іспанії про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа прийняв рішення звільнити його без внесення додаткової застави.

Українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.

Більше про справу Дмитра Фірташа читайте у статті Української правди "Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа".