Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Испания тормозит экстрадицию Фирташа в США – СМИ

Понедельник, 31 июля 2017, 17:08

Экстрадиция Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты затягивается из-за промедления Испании.

Об этом в понедельник пишет DW.

"После решения Высшего земельного суда Вены, который в феврале разрешил экстрадицию в США, испанский ордер является единственной причиной, почему Дмитрий Фирташ еще не в Соединенных Штатах. Ведь в случае, когда существуют два параллельных запросы на экстрадицию от разных стран, решение кому выдавать подозреваемого принимает министр юстиции", - пишет издание.

Также указывается, что сначала он должен дождаться решения суда по экстрадиции - как по запросу одной страны, так и относительно другой.

"Но если судебное решение об экстрадиции Фирташа в США уже есть, то суд в испанской деле еще даже не начинался", - указывается в материале.

"Вместо двух месяцев, отведенных европейским законодательством на рассмотрение ордеров из других стран ЕС, испанский ордер на Фирташа остается без судебного разбирательства уже восемь. Сначала его рассмотрение отложили до момента, пока австрийский суд примет решение в американском деле. Однако решение по запросу США принято еще пять месяцев назад, а вопрос экстрадиции в Испанию до сих пор не сдвинулось с мертвой точки", - пишет DW.

Указывается, что в апреле Земельный суд Вены направил в Испанию запрос с просьбой предоставить дополнительную информацию относительно обстоятельств преступления, в котором подозревают Фирташа. Однако ответа до сих пор нет.

"Зато в 21-м Местному общем суде Барселоны, который в ноябре прошлого года выдал ордер на арест Дмитрия Фирташа, отказались комментировать причины промедления", - пишет издание.

Как известно, в феврале 2017 Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Также земельный суд Вены, рассмотрев запрос Испании об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа принял решение освободить его без внесения дополнительного залога.

Темы: ФирташИспанияСШАЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Фирташ
В UNIDO говорят, что Фирташ не аккредитован при их организации
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции - DW
Последние новости
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
19:06
Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
Все новости...
Реклама: