Луценко: Следствие не нашло наследство у Лозового

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Среда, 5 июля 2017, 10:44

Информация из государственных реестров свидетельствует, что нардеп от Радикальной партии Андрея Лозового не получал наследство.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета Верховной Рады в среду.

"ГПУ изучил все возможные источники официальных доходов господина Лозового... мы также проверили информацию о возможных наследствах, о которых вспоминает Лозовой. В связи с этим мы установили, что сведения из государственного реестра прав на недвижимое имущество и из реестра прав собственности на недвижимое имущество по прадеда господина Лозового Карпюка Федора Алексеевича, который проживал в конце своей жизни в Ивано-Франковской области – отсутствуют", - сказал он.

"Так же у Лозового Андрея Сергеевича в сведениях из госреестра прав на недвижимое имущество из реестра прав собственности на недвижимое имущество, с других реестров - отсутствует какое-либо имущество", - добавил Луценко.

Как известно, ранее в среду народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук заявляет, что его коллега Андрей Лозовой, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, получил наследство.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1846 561,1 грн что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".

Досудебное расследование установило, что Лозовой с 1 января 2007 до 31 декабря 2015 года "умышленно уклонился от уплаты налогов и сборов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах".

Украинская правда

Темы: Радикальная партия Луценко неприкосновенность
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