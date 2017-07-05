Лозовой призвал Луценко поклониться его мощам

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Среда, 5 июля 2017, 11:08

Народный депутат из фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой просит регламентный комитет поддержать представление ГПУ о снятии с него неприкосновенности.

Об этом он заявил во время заседания комитета в среду.

"Это представление – это макулатура. Генеральная прокуратура хочет просто дискредитировать нашу политическую партию", - сказал он.

"Но я прошу поддержать это представление. Я ничего не боюсь", - добавил Лозовой.

Кроме того во время представления генпрокурором, Луценко отметил, что никаких доходов, кроме зарплаты в период 2007-2015 годов Лозовой не получал. Также ГПУ не нашла данных о наследстве недвижимого имущества Лозового.

"Относительно мощей, мы не знаем, сколько точно они стоят. Но экспертиза показала минимальную стоимость 121 тысяч гривен", - сказал Луценко.

Это разозлило Лозового.

"Это святотатство говорить об оценках святых вещей. Я призываю вас поклониться этим мощам и покаяться", - возмутился он.

Как известно, Лозовой в декларации 2015 года задекларировал коллекции вин и картин, несколько часов и мебель 19 века.

Кроме того, в декларации Лозового указана коллекция из 72 икон, коллекция холодного оружия 19-20 века с 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами 13 века.

По данным следователей, Лозовой нанес государству ущерб на сумму 1846 561,1 грн что "более чем в 3000 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан".



Роман Кравец, УП

Темы: Луценко Радикальная партия неприкосновенность
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