Депутат Ляшка Лозовий задекларував Святі мощі, 150 тис євро і 800 тис гривень

Депутат фракції Олега Ляшка Андрій Лозовий задекларував колекції вин і картин, кілька годинників і меблі 19 століття.

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік.

Так, він задекларував 8 картин і одну ікону 16 століття, 5 годинників різних марок: "Ullyse Nardin", "Perrelet", "Romain Jerome", "Zenith", колекцію вин з 186 пляшок, меблі голландського і англійського виробництва 19 століття.

Крім того, в декларації Лозового вказана колекція з 72 ікон, колекція холодної зброї 19-20 століття з 32 одиниць, а також хрест-енколпіон зі Святими мощами 13 століття.

Також нардеп вказав партійний квиток Радикальної партії.

Лозовий вказав автомобіль Toyota Sequoia, взятий в оренду і квартиру в Києві в 39 кв.м, також взяту в оренду.

Лозовий задекларував зарплату за рік в розмірі 69 490 гривень і 80 559 гривень коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Крім того, в електронній декларації депутата вказані 50 тис доларів, 150 тис євро і 800 тис гривен готівкою.