Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Депутат Ляшка Лозовий задекларував Святі мощі, 150 тис євро і 800 тис гривень

Неділя, 30 жовтня 2016, 01:56

Депутат фракції Олега Ляшка Андрій Лозовий задекларував колекції вин і картин, кілька годинників і меблі 19 століття.

Про це йдеться в його електронній декларації за 2015 рік.

Так, він задекларував 8 картин і одну ікону 16 століття, 5 годинників різних марок: "Ullyse Nardin", "Perrelet", "Romain Jerome", "Zenith", колекцію вин з 186 пляшок, меблі голландського і англійського виробництва 19 століття.

Крім того, в декларації Лозового вказана колекція з 72 ікон, колекція холодної зброї 19-20 століття з 32 одиниць, а також хрест-енколпіон зі Святими мощами 13 століття.

Також нардеп вказав партійний квиток Радикальної партії.

Лозовий вказав автомобіль Toyota Sequoia, взятий в оренду і квартиру в Києві в 39 кв.м, також взяту в оренду.

Лозовий задекларував зарплату за рік в розмірі 69 490 гривень і 80 559 гривень коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень.

Крім того, в електронній декларації депутата вказані 50 тис доларів, 150 тис євро і 800 тис гривен готівкою.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко Олегдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Ляшко Олег
У Києві машина з Ляшком зіткнулась з автівкою СБУ: екснардеп влаштував скандал
Олег Ляшко зайнявся майнінгом криптовалют
Троє в центрі. Як Гройсман, Смешко і Ляшко пробиваються в Раду
Останні новини
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
Усі новини...
Реклама: