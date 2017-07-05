Луценко: ГФС права с Лозовым, а дело могут переквалифицировать

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что изменение показаний нардепом Андреем Лозовым может привести к изменению квалификации дела с неуплаты налогов на незаконное обогащение.

Об этом он заявил после заседания регламентного комитета Верховной Рады, который отмежевался от дачи согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Лозового.



"Я доволен решением сегодняшнего комитета в той части, что это решение дает возможность рассмотрения моего представления депутатами Верховной Рады. Уверен, что сегодня было приведено достаточно фактов и доказательств, документов, для того, чтобы поддержать представление о снятии неприкосновенности для продолжения досудебного следствия и вероятного выдвижения подозрения Лозовому в неуплате налогов", – сказал Луценко.



"Я не могу объяснить, откуда у человека, который получает 230 тысяч гривен за всю свою трудовую жизнь, могут появиться наличкой сотни тысяч долларов, евро, гривен. В сумме это – по счету на период заполнения декларации – составляло порядка 9 миллионов гривен. Объяснить это следствие не смогло. А потому обоснованно считаем, что с этой суммы нужно заплатить налоги", – подчеркнул он.



По словам генпрокурора, на допросе Лозовой не назвал источники происхождения своего имущества: "Он говорил о том, что имел наследство – дом и землю – в Ровенской области. Мы изучили эти вопросы: во всех государственных реестрах недвижимости ни за депутатом Лозовым, ни за его прадедом никакой собственности там ни числилось".



"Депутат также говорил, что получил от деда, который проживал на территории Российской Федерации, пианино и дом. В любом случае, и это не объясняла поступления таких наличных средств у народного депутата. Сегодня Лозовой и его защита изменили показания и говорят, что его московский дед подарил ему не дом, а драгоценности и деньги. Это может быть, но тогда надо показывать, каким образом это происходило. Мы эту версию также проверим", – добавил Луценко.



Он не исключает, что могут появиться "еще более экзотические" версии.



Генпрокурор возмутился: "Уже после того, как депутат знал о проблемах с Налоговой, после направления ему налогового уведомления-решения, когда прошло 10 дней на обжалование этого НУР, Лозовой ничего не сделал. И только после того, как я подал представление, защита Лозового обжаловала в суде данное налоговое уведомление-решение".



По словам Луценко, на момент подачи представления "следствие исчерпало все методы узнать, откуда взялись такие наличные деньги у нардепа Лозового".



Он отметил, что судебное обжалование не приостанавливает дело. "Я очень надеюсь, что с Лозового снимут депутатскую неприкосновенность – и он не сможет не ходить на этот суд, и поэтому суд пройдет быстро, честно и прозрачно".



"Если суд оценит возможные показания Лозового и его защиты – и скажет, что действительно московский дед передал ему драгоценности и средства, и закроет (дело) – наверное, и мы тогда примем это решение. Но если этого не будет установлено, я считаю, что налоги платить должны все, но депутаты в первую очередь", – сказал генпрокурор.



"Если Лозовой прекратит разговоры о продаже елок в 14 лет... о пианино за тысячу гривен, цена которого не сопоставима с 9 миллионами, а начнет давать правдивые показания ...", - предположил он другой вариант.



"Но вы же видите, что он сегодня избегает таких ответов, потому что некоторые варианты ответов могут изменить квалификацию по неуплате налогов на незаконное обогащение – а это куда тяжелее статья. Потому что если неуплата налогов может быть исчерпана уплатой налогов, то незаконное обогащение никак этим не исчерпывается", – заявил Луценко.

Он также пояснил алгоритм проверки неуплаты налогов: Генпрокуратура просит Государственную фискальную службу провести проверку, ГФС проверяет и составляет акт, доводит его до сведения фигуранта, получает объяснение – и составляет налоговое уведомление-решение, которое следует направлять на место работы, жительства фигурантам, ему или его родственникам.



"ГФС сообщила нам, что послала его по месту жительства. После этого в течение 10 дней фигурант мог его обжаловать, но этого не сделал", – подчеркнул генпрокурор.



По словам Луценко, ГПУ считала, что ГФС выполнила все формальные действия, все возможные источники поступлений депутата проверили – и фискальная служба права, но обратилась еще к Государственной экспертизе Минюста.



"Киевский научный институт судебных экспертиз дал вывод: расчеты ГФС правильные, Лозовой должен уплатить 1 миллион 700 с лишним гривен. После этого я обращался в Верховную Раду", – сказал он.



Ранее нардеп Игорь Мосийчук заявил, что ГФС две недели не предоставляла Лозовому на его обращение уведомление-решение, чтоб он мог обжаловать его.



Алена Рощенко, УП