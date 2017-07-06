На комитете показали видео, как Полякову передавали взятки
На регламентном комитете, где рассматривается представление Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Максима Полякова, продемонстрировали видео, как его помощница получала, а затем передавала ему взятки от агента НАБУ.
Об этом в четверг сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала заседания.
Сначала было включено аудио, где помощница Полякова Татьяна Любонько говорит с агентом "Катериной" о возможности внесения поправок в законодательство о добыче янтаря. "5 – Розенблату, 5 – моему шефу..", – говорилось в разговоре.
На видео было видно, как агент НАБУ "Катерина" уже на встрече с участием Полякова обсуждала возможность внесения правок.
"Любой, кто внесет эти поправки, кроме Розенблатта не пройдут (через комитет ред.)... Розенблат, слава Богу, коррупционер", – говорил на встрече Поляков.
Позже депутатам показали видео, как "Катерина" в каком-то ресторане передала деньги в конверте Любонько и предложила ей их пересчитать.
После этого состоялись переговоры помощницы Полякова Татьяны Любонько со своим шефом, которая отчитывалась о получении денег.
"Максим Анатольевич, 5 получила", – говорила она депутату.
"Я не знаю, что такое 5, перенабери меня по watssap", – говорил Поляков.
Позже по просьбе нардепа помощница приобрела два мобильных телефона Iphone 7, один из которых был изъят у жены Полякова.
Также во время комитета показали еще одно видео, как агент НАБУ передала вторую часть денег Полякову через Любонько.
Вместе с тем на комитете показали отдельную встречу агента "Катерины" с депутатом Бориславом Розенблатом, которая говорит, что передала его часть взятки через помощницу Полякова.
В комментарии к видео руководитель САП Назар Холодницкий заметил, что в следственные шифровали имя Полякова - "Аферист".
Как сообщалось, 6 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генеральной прокуратуры на привлечение Полякова к ответственности.
Как известно, ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.
Роман Кравец, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.