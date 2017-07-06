Луценко со скандалом ушел из регламентного комитета

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Четверг, 6 июля 2017, 13:35
Twitter/БПП Солідарність

Генеральный прокурор Юрий Луценко после ссоры с депутатами покинул заседание регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова.

Ссора генпрокурора произошла с депутатом-членом комитета Сергеем Шаховым.

Последний раз ставил вопрос прокурорам относительно деталей дела Максима Полякова.

Генпрокурор попытался ответить, но Шахов его перебил.

После этого Луценко возмутился, что ему не дают завершить выступление.



Луценко отметил, что на заседании комитета нардепы говорят о событиях, которые не касаются представления, пытаются отвлечь внимание от конкретных фактов, занимаются покрывательством коррупции.

"Все это - методы, чтобы ввести в заблуждение общество и расфокусировать от конкретного факта: помощник народного депутата по его поручению получает средства взятки. На эти средства приобретаются мобильные телефоны. Их можно изъять только не нарушив вашу, избранники вы наши, депутатскую неприкосновенность. Именно поэтому этот телефон по решению суда изымается в качестве доказательства получения взятки. Точка!", - возмущался генпрокурор.

"Все было сделано в соответствии с законом! Принимайте решение в конце концов и прекратите это самоубийство Верховной Рады", - резюмировал Луценко и покинул заседание.

Сейчас в заседании комитета объявлен бессрочный перерыв. Генпрокурор покинул здание комитетов, не дав комментарий журналистам.

Вернется ли он - неизвестно.

И.о. главы комитета Павел Пинзеник отметил, что заседание не может продолжаться без генпрокурора. Сейчас комитет пустой.

 

Как сообщалось, 6 июля регламентный комитет Верховной Рады рассматривает представление Генеральной прокуратуры на привлечение Полякова к ответственности.

На заседании комитета продемонстрировали видео, как помощница Полякова получала, а затем передавала ему взятки от агента НАБУ.

Нардеп в свою очередь заявил, что его помощников умышленно провоцировали на получение взятки.

Как известно, ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки 7500 долларов и злоупотреблении служебным положением.

Роман Романюк, Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: неприкосновенность Верховная Рада Генпрокуратура
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