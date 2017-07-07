Луценко: Поезд неприкосновенности ушел

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что регламентный комитет должен дать возможность сделать депутатов и обычных граждан равными перед законом.



Об этом он заявил перед рассмотрением на комитете представления на депутата фракции БПП Борислава Розенблатта.



По словам генпрокурора, сейчас в комитете царит определенный страх.



"Мы должны сломать старую систему неприкасаемых каст и перейдем на открытый доступ, где народный депутат является слугой избирателя, а не господином вне закона. Этот страх ломки старой системы и царит в комитете", - заявил Луценко.



"Я не говорю, что они плохие люди, просто время изменилось. Поезд неприкосновенности ушел", - добавил генпрокурор.





Как сообщалось, антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении 300 тысяч долларов взятки для передачи Розенблату и Полякову.

В Генеральную прокуратуру направлено представление на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

Статья, по которой народного депутата Розенблата хотят привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества как для лица, совершившего особо тяжкое коррупционное преступление.

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Сами нардепы отрицают свою причастность к преступлению.

Роман Романюк, УП