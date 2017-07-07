Луценко о неприкосновенности: Без Добкина "комплект" неполный
Генеральный прокурор Юрий Луценко доволен решением регламентного комитета в отношении депутата Борислава Розенблата, но хотел бы быстрого рассмотрения представления в отношении Михаила Добкина.
Об этом он сказал после оглашения решения комитета, который признал обоснованными три представления на Розенблата.
"Мы довольны решением комитета. Сейчас у нас самое большое удовольствие из всех удовольствий последних дней", – сказал Луценко.
Он считает, что за эту неделю комитет наконец-то начал слушать правоохранителей.
"Теперь я надеюсь, что вся политическая элита переживет этот катарсис, и Верховная Рада проголосует за все наши представления", – заявил генпрокурор.
"При этом я надеюсь, что сессионный зал проголосует за все шесть наших представлений. Ну, без Михаила Добкина комплект неполный", – добавил он.
"Мы не сфокусированы на депутатах. Скоро будут расследования в отношении высокопоставленных чиновников других ветвей власти", – пообещал также генпрокурор.
По его словам, сейчас происходит "смена политической матрицы".
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил также, что следствие по Розенблату шло с июля.
Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.
Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.
Антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
Регламентный комитет 7 июля одобрил три представления ГПУ по Розенблату: на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест, – и направил этот вывод Верховной Раде.
В предыдущие четыре дня комитет не поддержал представление правоохранителей ни на Максима Полякова, ни на Андрея Лозового, ни на Олеся Довгого, ни на Евгения Дейдея.
Роман Романюк, Алена Рощенко, УП
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