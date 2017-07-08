От взрыва дома в Киеве погибли 2 человека - МВД

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Суббота, 8 июля 2017, 21:37

В результате взрыва жилого дома в Киеве погибли 2 человека.

Информацию о количестве жертв в результате трагедии вечером 8 июля уточнили в МВД.

"По состоянию на 20:00 два человека погибли: женщина 1972 г.р. и мужчина, анкетные данные на данный момент устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

Ранее замглавы КГГА Геннадий Плис сообщал, что на месте взрыва проводятся поисковые работы 37-летнего жителя квартиры на втором этаже.

Как известно, 8 июля в доме по адресу проспект Голосеевский, 70 произошел взрыв. В ГосЧС сообщали об одной погибшей и 6 пострадавших: 1 человек от госпитализации отказался, 5 - среди которых один ребенок 14-ти лет - с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли на площади ориентировочно 3600 м.кв. На месте происшествия задействовано 34 единицы основной и специальной техники и 186 человек.

В столичном главке полиции сообщили, что по факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

По данным КГГА, 17 человек, пострадавших в результате взрыва, могут заселиться во временном жилье, которое предоставит КГГА.

Украинская правда 

Темы: Киев жертвы МВД
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