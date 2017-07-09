В июле состоится разговор лидеров "нормандского формата" - Порошенко

218 просмотров
Воскресенье, 9 июля 2017, 16:27

Телефонный разговор в "нормандском формате" на уровне лидеров состоится в июле.

Об этом 9 июля в ходе совместного брифинга с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном  сообщил президент Петр Порошенко.

"После встреч в Берлине, Париже, Гамбурге, и телефонных переговоров достигнута договоренность, что наиболее вероятно в июле состоится телефонный разговор в "нормандском формате" на уровне лидеров", - сообщил президент.

"Мы не исключаем, что по итогам этого телефонного разговора удастся организовать саммит. Пока не определено, где именно он будет проходить. Но мы настроены на решительную, конкретную, практическую беседу как в телефонном формате, так и во время саммита уже этим летом", - заявил Порошенко.

Украинская правда

Темы: Порошенко Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко: Рассчитываем на помощь США в "нормандском формате" 9 июля 2017, 14:51
9 июля Тиллерсон прибудет в Киев для встречи с Порошенко 9 июля 2017, 01:15
Шабунин: Редакция законов про е-декларирование ГО недопустима 8 июля 2017, 16:58
powered by lun.ua
Главные новости
Трамп: Пришло время двигаться к конструктивной работе с РФ
Порошенко: Крым постоянно есть в повестке дня США
Тиллерсон: РФ должна сделать первый шаг для прекращения огня на Донбассе
ПА ОБСЕ приняла резолюцию в поддержку Украины
Все новости
Дауншифтинг

Жить по-деревенски, зарабатывать по-городскому: практические советы от семьи с тремя детьми

Театр

"Виталик". Чем интересен новый спектакль "Дикого театра"