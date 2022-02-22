Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка

В Кремле заявили, что вероятность проведения экстренного саммита "нормандской четверки" будет зависеть от конкретных предложений по повестке.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Пескова: "Будет все зависеть от конкретики предложений, от соображений по возможному содержанию таких контактов".

Реклама:

Детали: Песков добавил, что будет приветствоваться диалог "не в формате переливания из пустого в порожнее".

По его словам, "вопрос "Минска-2" более не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ".

Предыстория: Россия заявила, что даже после вторжения военных на Донбасс не думает о разрыве дипотношений с Украиной.