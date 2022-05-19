Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны

Посол Украины Андрей Мельник призвал Германию и Францию ​​выступить посредниками в новой версии Нормандского формата для прекращения войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию RND, пишет "Европейская правда".

"Нормандский формат никто не отменял, но Путин все равно начал эту войну. Мы исходим из того, что Германия и Франция способны и дальше играть роль посредника", - сказал Мельник.

По его словам, оба государства пользуются доверием как украинской, так и российской стороны, и это может являться основой для прекращения "варварской войны".

Мельник отметил, что Путину регулярно звонили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Это значит, что есть определенный уровень доверия. Было бы неправильно, если бы вы не воспользовались этой возможностью", - пояснил Мельник.

Между тем в кремлевских СМИ уже появилась реакция на интервью украинского посла. Агентство РИА Новости процитировало источник в Москве, который заявил, что "после признания Россией республик Донбасса переговоры в "нормандском формате" потеряли актуальность".