"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что переговоры советников лидеров стран Нормандского формата 10 февраля были сложными, но украинская сторона не поступилась никакими принципиальными позициями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге 11 февраля.

"Непростой был, мягко говоря, разговор, но Андрей Ермак как глава делегации и коллеги, которые были в ее составе, удержали все наши позиции, не уступили ни в каких моментах, важных для Украины, и не пересекли никаких "красных линий", - заверил Дмитрий Кулеба.

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По его словам, ключевым спорным вопросом был прямой диалог между Украиной и представителями ОРДЛО – на чем настаивает Россия, чтобы выглядеть не стороной конфликта, а посредником в нем.

Он отметил, что эти переговоры очень сложны, но должны продолжиться - "потому что нет иного пути, чем дипломатическое урегулирование конфликта".

"Наше единственное стремление сейчас – разблокировать работу трехсторонней контактной группы, чтобы можно было двигаться вперед", - добавил Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД прокомментировал также последние обвинения со стороны РФ о том, что Украина якобы готовится к наступлению на Донбассе и провокациям.

"Хочу официально заявить, что никаких наступательных действий Украина не готовит, никакие провокации нам не нужны. Все эти сообщения с российской стороны направлены на нагнетание эмоционального состояния и перевод ответственности на Украину", - отметил он.

Напомним: 26 января в Париже, а 10 февраля в Берлине состоялись встречи советников лидеров "Нормандии" – Украины, России, Германии и Франции.

Берлинская встреча длилась почти 9 часов, но ни один документ по ее результатам не был принят, сообщил представитель Украины Андрей Ермак.

Представитель России Дмитрий Козак заявил, что почти 9 часов переговоров в Берлине не дали результатов из-за неуступчивости Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев заявил, что Минские соглашения являются единственным путем, который позволит урегулировать конфликт на востоке Украины, вызванный наращиванием российских войск на границе.