В США составляют план предоставления Украине летального оружия

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Вторник, 1 августа 2017, 00:50

Американские военные разрабатывают план поставок летального оружия оборонительного характера в Украину.

Об этом сообщило американское издание USA Today.

"Американские военные впервые составляют план предоставления летального оборонительного вооружения Украине для противостояния растущей российской военной угрозе Украине и Европе", - отмечается в публикации.

Сообщается также, что планирование, которое осуществляет Объединенный комитет начальников штабов, требует утверждения Белого дома.

Чиновник Совета национальной безопасности заявил, что американское правительство не исключает предоставления оборонительного оружия Украине. Этот вопрос обсуждается в окружении президента на фоне вспышек насилия в Восточной Украине, а также подготовки России к большим военным учениям, которые, по мнению аналитиков, сосредоточат большое количество бронетехники на границах Украины и стран НАТО.

Как сообщалось, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос поставок оборонительного оружия Украина для борьбы с боевиками на Донбассе.

26 июля в Государственном департаменте США заявили, что вопрос о возможном предоставлении оборонительного вооружения Украине не рассматривается, но Вашингтон не исключает предоставления вооружения.

Темы: оружие США Донбасс Росcия
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