Япония развернула комплексы ПРО для перехвата ракет КНДР

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Суббота, 12 августа 2017, 23:04

Япония привела в состояние готовности американские системы противоракетной обороны Patriot PAC-3 с целью перехвата северокорейских ракет в случае их запуска в направлении острова Гуам (США).

Комплексы ПРО были развернуты в префектурах Симанэ, Хиросима и Коти, сообщил 12 августа японский общественный телеканал NHK.

Через территорию этих префектур будет пролегать траектория баллистических ракет в том случае, если КНДР выпустит их в сторону острова Гуам, на котором расположена американская военная база.

Также в Японское море направлен эсминец, оснащенный американской корабельной системой "Иджис", которая способна принимать и обрабатывать информацию о запуске баллистических ракет.

Как известно, КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что дальнейшие ядерные угрозы США "встретят огнем, гневом и откровенной силой, которых этот мир еще раньше не видел".

Пентагон подготовил план превентивного удара по примерно 20 объектам Северной Кореи, он будет выполнен в случае приказа президента США Дональда Трампа.

Среди жителей острова Гуам распространяют листовки, в которых указано, что делать, если Северная Корея все же нанесет ядерный удар.

Немецкая волна

Темы: КНДР США Япония
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