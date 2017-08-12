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Японія розгорнула комплекси ПРО для перехоплення північнокорейських ракет

Субота, 12 серпня 2017, 23:04

Японія привела у стан готовності американські системи протиракетної оборони Patriot PAC-3 з метою перехоплення північнокорейських ракет в разі їхнього запуску у напрямку острова Гуам (США) .

Комплекси ПРО були розгорнуті у  префектурах Сімане, Хіросіма і Коті, повідомив 12 серпня японський суспільний телеканал NHK.

Через територію цих префектур пролягатиме траєкторія балістичних ракет в тому випадку, якщо КНДР випустить їх в бік острова Гуам, на якому розташована американська військова база.

Також у Японське море спрямований есмінець, оснащений американською корабельною системою "Іджіс", яка здатна приймати і обробляти інформацію про запуск балістичних ракет.

Як відомо, КНДР повторила погрозу запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам. 

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні погрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Пентагон підготував план превентивного ударупо приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Серед мешканців острова Гуам поширюють листівки, в яких зазначено, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.

Німецька хвиля

Теми: КНДРСШАЯпонія
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