В зоне АТО нашли тело пропавшего полковника Нацгвардии

В зоне проведения антитеррористической операции нашли тело подполковника Нацгвардии Александра Бойка, который пропал еще 3 июня.

Об этом сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Twitter.

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - уточнил Шевченко.

Після довгих пошуків тіло вбитого 3 червня у бою під #Попасна полковника спецназ @NatsGvardiya Олександра Бойка доправлено у Сєвєродонецьк pic.twitter.com/WpQY2VTuiM — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) 12 серпня 2017 р.

Как сообщалось, об исчезновении 35-летнего командира разведки Александра Бойко заявила его жена 3 июня. По ее словам, Бойко исчез при загадочных обстоятельствах в Луганской области в районе Золотого. Она жаловалась, что его командование давало противоречивую и несодержательные информацию.

20 июня в Нацгвардии сообщили, что Бойко пропал во время проведения боевой задачи в Луганской области и может удерживаться террористами в ОРДЛО.

Службу Бойко проходил в Национальной гвардии Украины, в/ч 1241, отдельный отряд спецназначения Вега, Ивано-Франковск. До этого 10 лет прослужил в г. Хмельницький в 8 полку спецназначения.