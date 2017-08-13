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У зоні АТО знайшли тіло зниклого полковника Нацгвардії

Неділя, 13 серпня 2017, 08:12

У зоні проведення антитерористичної операції знайшли тіло підполковника Нацгвардії Олександра Бойка, який зник ще 3 червня.

Про це повідомив глава департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко в Twitter.

"Після довгих пошуків тіло убитого 3 червня в бою під Попасній полковника спецназу Нацгвардії Олександра Бойко доставлено в Сєвєродонецьк", - уточнив Шевченко.

Як повідомлялось, про зникнення 35-річного командира розвідки Олександра Бойко заявила його дружина 3 червня. За її словами, Бойко зник при загадкових обс­тавинах в районі Золотого на Луганщині. Вона скаржилась, що його командування надавало суперечливу і незмістовну інфо­рмацію.

20 червня в Нацгвардії повідомили, що Бойко зник під час проведення бойового завдання в Луганській області і може утримуватися терористами в ОРДЛО.

Службу чоловік проходив у Національній гвардії України, в/ч 1241, окремий загін спецпризначення Вега, м.Івано-Франківськ. До цього 10 років прослужив в м. Хмельницький у 8 полку спецпризначення.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОНацгвардіяЛуганська область
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