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В зоне АТО нашли тело пропавшего полковника Нацгвардии

Воскресенье, 13 августа 2017, 08:12

В зоне проведения антитеррористической операции нашли тело подполковника Нацгвардии Александра Бойка, который пропал еще 3 июня.

Об этом сообщил глава департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Twitter

"После долгих поисков тело убитого 3 июня в бою под Попасной полковника спецназа Нацгвардии Александра Бойко доставлено в Северодонецк", - уточнил Шевченко.

Как сообщалось, об исчезновении 35-летнего командира разведки Александра Бойко заявила его жена 3 июня. По ее словам, Бойко исчез при загадочных обстоятельствах в Луганской области в районе Золотого. Она жаловалась, что его командование давало противоречивую и несодержательные информацию.

20 июня в Нацгвардии сообщили, что Бойко пропал во время проведения боевой задачи в Луганской области и может удерживаться террористами в ОРДЛО.

Службу Бойко проходил в Национальной гвардии Украины, в/ч 1241, отдельный отряд спецназначения Вега, Ивано-Франковск. До этого 10 лет прослужил в г. Хмельницький в 8 полку спецназначения.

Темы: АТОНацгвардияЛуганская область
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