Оккупанты готовят захваченного Асеева к спецоперации – Тымчук

Боевики ОРДО готовят "информационно-психологическую" спецоперацию с использованием взятого в заложники украинского журналиста Станислава Асеева.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, такое указание террористы получили от своих кураторов из Федеральной службы безопасности РФ.

"В частности, по замыслу ФСБ, украинский журналист должен дать публичные признательные показания относительно сотрудничества со специальными службами Украины (в том числе с Главным управлением разведки Минобороны)", - написал он.

Тымчук отметил, что спецоперация будет иметь несколько целей:

- в очередной раз "доказать", что якобы любые журналисты или блогеры, критикующие оккупантов ОРДЛО, являются агентами украинских спецслужб;

- запугать ту часть населения ОРДЛО, которая выражает недовольство российскими оккупантами;

- продемонстрировать "эффективность" работы спецслужб РФ и "ЛДНР" на оккупированных территориях.

"Выбить нужное "признание" для ФСБ/"МГБ" не представляется проблемой – используя методы ЧК-НКВД-КГБ, включая пытки. Российская ФСБ может осуществить это без проблем", - пишет нардеп.

"При этом расчет делается на сугубо психологический фактор: даже при незнании специфики работы спецслужб, а руководствуясь элементарной логикой, невозможно поверить, что украинские спецслужбы будут использовать в качестве агента известного украинского журналиста с проукраинской позицией. Тем более – на оккупированных территориях", - резюмировал он.

Как сообщалось, Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня.

Сначала боевики заявили, что не располагают информацией о месте пребывания Асеева. А так называемая "полиция ДНР" для виду объявила журналиста в розыск.

Однако 28 июля Союз журналистов РФ, а 31 июля представитель Украины в трехсторонней контактной группе, вице-спикер Ирина Геращенко подтвердили, что пропавший украинский журналист содержится в тюрьме окупированного Донецка.

А группа по освобождению военнопленных "Патриот" получила информацию, что в первой половине июля Асеева сильно избили в тюрьме.

Украинская правда