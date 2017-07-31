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Бойовики підтверджують утримання 71 заручника, зокрема Асєєва

Понеділок, 31 липня 2017, 15:45

Бойовики підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала представник України в тристоронній контакт групі, віце-спікер Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що за останні два тижні зросла кількість заручників.

"На сьогодні, як вже інформувала СБУ, ми вимагаємо звільнити з ОРДЛО 137 українців. Вони ж підтверджують утримання тільки 71 (сьогодні офіційно підтвердили утримання в тюрмі Донецька журналіста Станіслава Асєєва)", - написала вона.

За словами віце-спікера, вдалося домогтися, що у серпні координатор ОБСЄ відвідає тюрми і заручників на окупованих територіях. "Ми звернулися з вимогою, аби обов'язковим пунктом була Макіївська колонія, де утримують наших військових, також відвідини затриманих жінок, цивільних, зокрема , Ігоря Козловського", - написала Геращенко.

"Ми вимагали допуску до тюрем на окуповані території омбудсмена Лутковської, у відповідь знову почули, що ці тюрми вже відвідала один народний депутат і зауважень до умов утримання не було", - написала вона.

Геращенко також розповіла, що під час скайп-конференції ОРЛО голосно заперечували щодо участі омбудсмена Лутковської, вимагаючи ноту МЗС. "Абсурд, але цей ганебний спектакль було розіграно, аби уникнути відповіді щодо катувань Людмили Сурженко, долю якоі обговорювали минулого засідання", - заявила вона.

Як відомо, Україна підготувала звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій щодо катувань бойовиками ОРЛО Людмили Сурженко, яку 29 липня було звільнено з полону

Щодо Асєєва Союз журналістів РФ підтвердив, що зниклий український журналіст Станіслав Асєєв (Васін) дійсно "заарештований" так званими "правоохоронними органами" ОРДО. Також повідомлялося, що стан його здоров'я викликає занепокоєння. 

Українська правда

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Теми: Донбасзаручники
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