Бойовики підтверджують утримання 71 заручника, зокрема Асєєва

Бойовики підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала представник України в тристоронній контакт групі, віце-спікер Ірина Геращенко.

Вона зауважила, що за останні два тижні зросла кількість заручників.

"На сьогодні, як вже інформувала СБУ, ми вимагаємо звільнити з ОРДЛО 137 українців. Вони ж підтверджують утримання тільки 71 (сьогодні офіційно підтвердили утримання в тюрмі Донецька журналіста Станіслава Асєєва)", - написала вона.

За словами віце-спікера, вдалося домогтися, що у серпні координатор ОБСЄ відвідає тюрми і заручників на окупованих територіях. "Ми звернулися з вимогою, аби обов'язковим пунктом була Макіївська колонія, де утримують наших військових, також відвідини затриманих жінок, цивільних, зокрема , Ігоря Козловського", - написала Геращенко.

"Ми вимагали допуску до тюрем на окуповані території омбудсмена Лутковської, у відповідь знову почули, що ці тюрми вже відвідала один народний депутат і зауважень до умов утримання не було", - написала вона.

Геращенко також розповіла, що під час скайп-конференції ОРЛО голосно заперечували щодо участі омбудсмена Лутковської, вимагаючи ноту МЗС. "Абсурд, але цей ганебний спектакль було розіграно, аби уникнути відповіді щодо катувань Людмили Сурженко, долю якоі обговорювали минулого засідання", - заявила вона.

Як відомо, Україна підготувала звернення до міжнародних організацій і судових інстанцій щодо катувань бойовиками ОРЛО Людмили Сурженко, яку 29 липня було звільнено з полону.

Щодо Асєєва Союз журналістів РФ підтвердив, що зниклий український журналіст Станіслав Асєєв (Васін) дійсно "заарештований" так званими "правоохоронними органами" ОРДО. Також повідомлялося, що стан його здоров'я викликає занепокоєння.

Українська правда