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Террористов призвали показать видео с Асеевым, чтобы доказать, что он жив

Вторник, 1 августа 2017, 03:16

Группа по освобождению военнопленных "Патриот" призывает боевиков группировки "ДНР" показать интервью с журналистом Станиславом Асеевым, чтобы убедиться, что он жив.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как заявил в эфире радио "Донбас.Реалии" координатор группы Олег Котенко, три недели назад группа получила информацию о сильном избиении Асеева и о том, что к нему вызвали врача. По последним данным от поддерживаемых Россией боевиков, получила группа, состояние здоровья Асеева улучшилось.

"Мы настаиваем на том, чтобы его показали в интервью. То есть, его признание или что-то другое. Неважно что, нам нужно видеть, что он жив. Потому что были такие моменты, когда человека били, и были летальные случаи ", - сказал Котенко.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Егор Фирсов заявлял о серьезном ухудшении состояния здоровья журналиста Станислава Асеева и о том, что его, вероятно, пытали.

16 июля экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов заявил, что представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста Станислава Асеева и позволили ему встретиться с матерью.

Как сообщалось, 28 июля Союз журналистов РФ подтвердил, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) действительно "арестован" так называемыми "правоохранительными органами" ОРДО.

Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня.

Ранее боевики заявляли, что не располагают информацией об Асееве. А так называемая "полиция ДНР" объявила в розыск журналиста.

31 июля представитель Украины в трехсторонней контактной группе, вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что террористы подтвердили содержание Асеева в тюрьме Донецка.

Темы: Донбассзаложники
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