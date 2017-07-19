Геращенко: Бойовики знову розігрують спектакль щодо Асєєва

Бойовики заявляють, що не мають інформацією про зниклого українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна).

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в підгрупі з гуманітарних питань ТГК по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Представники бойовиків знову цинічно розігрують спектакль щодо Стаса Асєєва, незаконне утримання якого вже місяць "не можуть" офіційно підтвердити", - написала вона.

"При цьому мене особисто вчергове дивує позиція ОБСЄ і їх координаторів, обов'язки яких - наполягати на наданні достовірної, точної і оперативної інформаціі щодо заручник в ОРДЛО, а не лише висловлювати занепокоєння", - додала Геращенко.

За її словами, у середу ОРДЛО підтвердили утримання 71 українця, 56 в ОРДО, зокрема, і всіх наших військових в Макіївській колонії, в ОРЛО - 14.

"При цьому ОРДЛО заявили,що перевіряють інформацію про утримання ще 6 українців- в тому числі і журналіста Станіслава Асєєва, і украінки (вона має вади слуху) Людмили Сурженко, що кілька днів тому зникла на КПВВ Станиця Луганська", - написала Геращенко.

Вона розповіла, що ОРДЛО вимагає звільнення 63 злочинців, "які не мають жодного відношення до конфлікту на Донбасі, ОРДЛО в ультимативному тоні вимагають звільнення цих кримінальних злочинців".

Геращенко повідомила, що наступні перемовини в режимі скайп відбудуться 31 липня.

Як відомо, 17 липня екс-нардеп Єгор Фірсов повідомив, що бойовики "ДНР" офіційно підтвердили, що зниклого українського журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) затримано, і він перебуває у них.

Раніше керівник волонтерської групи зі звільнення полонених "Патріот" Олег Котенко повідомив в ефірі Громадського радіо, що затриманого Асєєва катували.

На початку липня, міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні закликала бойовиків "ДНР" розкрити місцезнаходження зниклого Асєєва.

Так звана "поліція ДНР" оголосила в розшук Станіслава Асєєва.