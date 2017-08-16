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В оккупированном Крыму массово отключают свет

Среда, 16 августа 2017, 11:58

С 15 августа и по настоящее время в оккупированном Россией Крыму происходят массовые аварийные отключения света.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", ссылаясь на данные Минэнерго России.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 1 600 человек)... В зонах ответственности территориальных сетевых организаций отключенных потребителей нет, резервные источники снабжения электроэнергией не использовались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", – идет речь в сообщении

Накануне крымский главк МЧС предупреждал об ухудшении погодных условий на полуострове.

В августе 2017 года "Крымэнерго"​ обратилось к жителям аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок.

Также предприятие предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Как известно, 15 августа ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко, который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".

В СБУ назвали это заявление фейком.

Темы: Крым
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