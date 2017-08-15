В СБУ назвали фейком задержание "агента" в Крыму
Российская ФСБ обратилась к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ".
Таким образом в Службе безопасности Украины прокомментировали информацию, распространенную российскими спецслужбами во вторник.
"Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями", – говорится в заявлении ведомства.
"На фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ снова запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму", – отмечают в СБУ.
Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины".
"12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый Свет", – сообщали в ФСБ РФ.
По данным российских спецслужб, Лемешко – уроженец Харьковской области, "ранее проходил службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из военных частей ВСУ".
Также 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца гражданина Украины Геннадия Лемешко, которого Федеральная служба безопасности России обвинила в подготовке диверсий.
Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.
В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что сообщения спецслужб РФ об "украинских диверсантах" в Крыму являются технологией гибридной войны, которую Россия активно ведет против Украины.
Украинская правда