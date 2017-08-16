Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Криму масово відключають світло

Середа, 16 серпня 2017, 11:58

З 15 серпня і по теперішній час в окупованому Росією Криму відбуваються масові аварійні відключення світла.

Про це повідомляють "Крим.Реалії", посилаючись на дані Міненерго Росії.

"Без електропостачання залишаються побутові споживачі в 19 населених пунктах (близько 1 600 осіб)... У зонах відповідальності територіальних мережевих організацій відключених споживачів немає, резервні джерела постачання електроенергією не використовувалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні.

Напередодні кримський главк МНС попереджав про погіршення погодних умов на півострові.

У серпні 2017 року "Крименерго" звернулося до жителів анексованого півострова з проханням економити електроенергію в вечірній час – години найбільших навантажень.

Також підприємство попередило про можливі віялові відключення електроенергії через зростання споживання електрики в період сильної спеки.

В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомоста навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані.

Як відомо, 15 серпня ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "агента Служби безпеки України" Геннадія Лимешка, який "намагався пошкодити лінію електропередачі і планував інші диверсії".

В СБУ назвали цю заяву фейком.

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Крим
Окупаційна "влада" стверджує, що жоден безпілотник не досягнув цілі у Севастополі
Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі
Залужний про повернення Криму: Мені начхати, мене ніхто не зупинить
Останні новини
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
Усі новини...
Реклама: