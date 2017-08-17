Задержанный боевиками "диверсант" не имеет отношения к спецслужбам - штаб АТО
Министерство обороны выясняет информацию о возможном прохождении службы в рядах Вооруженных сил задержанного бевиками "ДНР" так называемого "диверсанта".
Об этом сказал на брифинге в четверг спикер Минобороны по АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает "Укринформ".
"Эта информация (о так называемом "диверсанте" -ред.) не соответствует действительности. Никакого отношения к спецслужбам этот человек не имеет, никаких задач он не выполнял", - сказал Мотузяник.
Вместе с тем, спикер АТО отметил, что, возможную бывшую службу этого человека в рядах ВС Украины или в других военных формированиях сейчас выясняют.
"Эту информацию мы серйчас проверяем", – сказал Мотузяник.
Как известно, на сайте так называемого "Министерства госбезопасности ДНР" 16 августа появилось сообщение о задержании "подготовленной украинскими спецслужбами" диверсионной группы, которую якобы возглавлял "военнослужащий 8-го полка Сил специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины (город Хмельницкий)" Олег Сугерей.
Как утверждают боевики, "диверсанты" готовились подорвать телебашню в Петровском районе Донецка.
Служба безопасности Украины и Генштаб ВСУ назвали эту информацию очередным фейком РФ.
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