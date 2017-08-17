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Затриманий бойовиками "диверсант" не має стосунку до спецслужб – штаб АТО

Четвер, 17 серпня 2017, 13:51

Міністерство оборони з'ясовує інформацію щодо можливого проходження служби у лавах Збройних сил затриманого бойовиками "ДНР" так званого "диверсанта".

Про це сказав на брифінгу у четвер речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, повідомляє "Укрінформ".

"Ця інформація (про так званого "диверсанта" -ред.) не відповідає дійсності. Жодного відношення до спецслужб ця людина немає, ніяких завдань вона не виконувала", – сказав Мотузяник.

Разом з тим, речник наголосив, що, можливу  колишню службу цього чоловіка у лавах ЗС України або в інших військових формуваннях наразі з'ясовують.

 "Цю інформацію ми наразі перевіряємо", – сказав Мотузяник.

Як відомо, на сайті так званого "Міністерства держбезпеки ДНР" 16 серпня з'явилося повідомлення про затримання "підготовленої українськими спецслужбами" диверсійної групи, яку ніби то очолював "військовослужбовець 8-го полку Сил спеціальних операцій Головного управління розвідки Міноборони України (місто Хмельницький)" Олег Сугерей.

Як стверджують бойовики, "диверсанти" готувалися підірвати телевежу в Петровському районі Донецька.

Служба безпеки України та Генштаб ЗСУ назвали цю інформацію черговим фейком РФ.

Теми: ДНР
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