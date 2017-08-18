Новый теракт в Испании: полиция нашла "пояс шахида", убиты 5 террористов

Полиция Испании предупредили жителей и отдыхающих курортного городка Камбрилс в Каталонии о контролируемых взрывов в городе, поскольку начала обезвреживание вероятного взрывного устройства на теле одного из террористов.

Об этом говорится в сообщении полиции Каталонии.

"Если вы услышите звук детонации - не волнуйтесь, взрывы контролируемые", отмечается в сообщении, опубликованном в ночь на твиттере полицейского ведомства испанском, каталанском и английском языках.

В то же время, полиция отмечает, что информация о возможном взрывном устройству пока не подтверждена - была ли в нем настоящая взрывчатка, станет известно позже.

Спецоперация началась в ответ на второй теракт, совершенный в Каталонии в течение суток. После трагедии в Барселоне, которая оставила не менее 13 погибших, другая группа террористов пыталась совершить похож теракт в Камбрилсе, курортном каталанском городке, расположенном западнее Таррагоны. Они также направили автомобиль на людей.

На этот раз рядом оказалась полиция, которая выстрелами остановила авто. Во время перестрелки были застрелены все пятеро нападавших, четыре из них погибли на месте, еще один - позже, в больнице. Перед тем автомобиль ранил 6 прохожих, двое из них получили тяжелые травмы.

Ранее сообщалось, что полиция предотвратила новую атаку террористов в Камбрильсе.

Европейская правда