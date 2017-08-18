Полиция ликвидировала террористов в каталонском городе Камбрильс

В каталонском городе Камбрильс полиция ликвидировала нескольких террористов, которые готовили еще одну атаку.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на испанскую полицию.

Отмечается, что в порту Камбрильса были слышны выстрелы. Полиция призвала людей не выходить на улицы.

Подробности операции пока не сообщаются.

Позже Bloomberg сообщил, что полицейские убили четырех и ранили одного террориста. Среди правоохранителей пострадавших нет.

Камбрильс находится примерно в 120 километрах к юго-западу от Барселоны.

Как известно, в четверг, 17 августа, в Барселоне произошел теракт - фургон въехал в толпу людей в районе улицы Рамбла. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, более 100 были ранены.

Двое подозреваемых в причастности к теракту были арестованы. Водитель фургона остается на свободе.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка"Исламское государство".