Саакашвили не передумал ехать в Украину несмотря на заявление ДПС
Бывший губернатор Одесской области Михеил Сааккашвили не отказывается от своих намерений вернуться в Украину несмотря на заявления пограничников.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.
Она подчеркнула, что Саакашвили уже посетил Венгрию, Литву и Польшу на основании именно украинского паспорта, и никаких проблем с местными пограничниками у него не было.
"У Саакашвили есть один единственный паспорт - и это паспорт Украины", - сказала Чиж. Она уточнила, что его грузинский паспорт давно аннулирован.
Сейчас Саакашвили встречается с политиками и дипломатами европейских стран.
По словам пресс-секретаря Саакашвили, если у него на границе Украины отберут украинский паспорт, то он будет отстаивать свои права в суде.
Комментируя заявление Саакашвили о том, что он в Варшаве готовится к приезду в Украину, Чиж заявила, что Саакашвили встречается с политиками и дипломатами и не только в Варшаве.
Как известно, накануне в Государственной пограничной службе сообщили, что откажут Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска.
На вопрос, приедут ли с Саакашвили на границу политики, Чиж ответила: "Если и будут, то, вероятно с украинской стороны границы".
Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.
Татьяна Кусок, УП
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