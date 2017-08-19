Госдеп подтвердил встречу Волкера с представителем России в Минске

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Суббота, 19 августа 2017, 02:58

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер 21 августа встретится с представителем российского правительства, чтобы обсудить российско-украинские отношения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Согласно сообщению, встреча состоится в Минске. После этого Волкер посетит Вильнюс для обсуждения украинского вопроса с правительством Литвы.

Также в Госдепе сообщили, что 23 августа Волкер вернется в Украину, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием министра обороны США Джеймса Мэттиса, который прибудет в Киев 24 августа, и обсуждения дальнейших шагов для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как известно, переговорщиком российской стороны по вопросам Украины является помощник президента России Владислав Сурков.

Темы: Донбасс США Росcия Минские соглашения
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