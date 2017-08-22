СБУ таки не рекомендует проводить футбольный матч в Мариуполе

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Вторник, 22 августа 2017, 18:10

Служба безопасности направила письмо в Федерацию футбола Украины с предостережением относительно безопасности в Мариуполе для проведения матча ФК "Мариуполь" - "Динамо".

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной обстановки в районе проведения антитеррористической операции, большого количества предупрежденных террористических проявлений и угроз сообщила "Федерации футбола Украины" об имеющихся рисках и опасностях в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе", - отметили в СБУ.

Также в СБУ подчеркнули, что если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, то служба примет все меры для обеспечения безопасности проведения футбольной игры.

Кроме того, Гитлянская отметила, что, по оценкам СБУ, в Мариуполе высокий, красный, уровень террористической угрозы.

Как сообщалось, 20 августа вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский заявил, что "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч с местным ФК из-за опасной ситуации в городе.

При этом вице-президент УЕФА Григорий Суркис вообще выступил против проведения любых матчей украинской премьер-лиги в Мариуполе.

Массированную поддержку мнению об опасности проведения матчей в Мариуполе поддержал и телеканал "1+1", совладельцем которого является господин Суркис. Чтобы обосновать эти опасения в сюжете "ТСН. Тиждень" были показаны вышеуказанные старые фото обстрела города.

Позже на телеканале "1+1" признали, что показали в сюжете ТСН фото обстрела Мариуполя двухлетней давности, но все равно считают, что город еще слишком опасен для футбольных матчей УПЛ.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что отказ команды "Динамо-Киев" играть в Мариуполе является "ударом ниже пояса" для мариупольцев.

Украинская правда

Темы: футбол Мариуполь СБУ
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