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В СБУ кажуть, що не рекомендували проводити матч в Маріуполі

Вівторок, 22 серпня 2017, 18:10
В СБУ кажуть, що не рекомендували проводити матч в Маріуполі

Служба безпеки направила лист до Федерації футболу України зі застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Служба безпеки України з урахуванням складної оперативної ситуації у районі проведення антитерористичної операції, великої кількості попереджених терористичних проявів та загроз поінформувала "Федерацію футболу України" про наявні ризики та небезпеки у випадку проведення футбольних матчів у Маріуполі", - зазначили у СБУ.

Також в СБУ наголосила, що якщо ФФУ вирішить провести матч у Маріуполі, то служба вживе усіх заходів для забезпечення безпеки проведення футбольної гри.

Окрім того, Гітлянська зазначила, що, за оцінками СБУ, в Маріуполі найвищий, червоний, рівень терористичної загрози.

"Фактично ми не можемо дозволяти чи забороняти. Ми не рекомендуємо. Це вже відповідальність ФФУ", - додала вона.

 
Водночас у листі СБУ, який має в розпорядженні УП, про рекомендації не йдеться

Як повідомлялося, 20 серпня віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде до Маріуполя на матч з місцевим ФК через небезпечну ситуацію в місті.

При цьому віце-президент УЄФА Григорій Суркіс взагалі виступив проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-ліги в Маріуполі.

Масовану підтримку позиції щодо небезпеки проводити матчі в Маріуполі підтримав і телеканал "1+1", співвласником якого є пан Суркіс. Аби обґрунтувати ці побоювання в сюжеті "ТСН. Тиждень" були показані вищезазначені старі фото обстрілу міста.

Згодом на телеканалі "1+1" визнали, що показали в сюжеті ТСН фото обстрілу Маріуполя дворічної давнини, але все одно вважають, що місто ще занадто небезпечне для футбольних матчів УПЛ.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що відмова команди "Динамо-Київ" грати у Маріуполі є "ударом нижче пояса" для маріупольців.

Українська правда

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Теми: футболМаріупольСБУ
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