Суркис хочет запретить любые футбольные матчи в Мариуполе

Вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновський заявил, что клуб не поедет на матч в Мариуполь и подаст в суд в случае зачисления технического поражения.

Об этом он заявил в интервью "Подробностям", отвечая на вопрос, поедет ли основной состав "Динамо" на матч в Мариуполь.

"При таких условиях, которые сложились на сегодняшний день, и тех обстоятельствах, конечно - нет", - сказал Мадзяновський.

Он аргументировал отказ вопросам безопасности.

"Для президента киевского" Динамо "и менеджмента, здоровья и жизни игроков и болельщиков есть выше результаты. И конечно, это решение принималось только на основании закона, только на основании регламентных норм, регулирующих проведение матча Чемпионата Украины ", - добавил он.

Мадзяновський отметил, что клуб не боится технического поражения.

"В федерации есть такая возможность - зачислить нам техническое поражение, но это нас не пугает. Почему? Потому что у нас есть уверенность в том, что наши действия основываются исключительно на законе", - сказал Мадзяновский

Также вице-президент "Динамо" заявил о намерении отстаивать интересы клуба в суде.

"Мы вынуждены будем обратиться в Международный спортивный суд, где наши доводы будут учтены и будет принято законное решение", - отметил Мадзяновский.

Кроме того, вице-президент УЕФА Григорий Суркис выступает против проведения матчей украинской Премьер-лиги в Мариуполе, заявив, что там опасно.

"Хочу подчеркнуть, что мои слова не являются оценкой возможности проведения матчей в Мариуполе. А конкретнее, безопасно там играть клубам УПЛ. Мои слова - это очередное предупреждение: нельзя вместо решения такого ответственного вопрос устраивать вокруг этого популистские пиар-акции", - цитирует Суркиса 1927.kiev.ua

Массированную поддержку об опасности проводить матчи в Мариуполе поддержали телеканал "1+1" и "2+2", принадлежащие миллиардеру Игорю Коломойскому, и телеканал "Интер", находящегося в собственности олигарха Сергея Левочкина.

Так, в сюжете "ТСН. Неделя" были показаны фото трехлетней давности обстрела в Мариуполе, отметив, что все происходило в январе 2017 года, когда пригород Мариуполя накрыло градом.

Сюжеты с позицией Динамо не ехать в Мариуполь транслировались последние несколько дней и на телеканале Интер.

По словам собеседника УП, сюжеты на теканалах "1+1" и "2+2" согласовывались с Сергеем Васильевым, который в свое время работал в Адиминистрации президента Украины во времена Виктора Медведчука, а ныне является главным цензором Григория Суркиса, что касается футбольной тематики.

Напомним, что ранее было решение комитета по безопасности стадионов Федерации футбола Украины проводить матч ФК "Мариуполь" - "Динамо" именно 27 августа в Мариуполе.

До этого сообщалось, что в Мариуполь на этот матч приедет миссия ОБСЕ для гарантий безопасности. После этого даже лидер главарей ОРДЛО Александр Захарченко сделал заявление, что в день матча будут прекращены все обстрелы в направлении Мариуполя.

В свою очередь, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис наотрез отказывается везти команду на матч в Мариуполь, без письменных гарантий безопасности от силовых структур.

На прошлой неделе председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге уже заявлял, что сделает все для обеспечения проведения матчей в Мариуполе, но чтобы дать 100% гарантии - надо быть слишком уверенным.

"Это касается и Мариуполя, и Киева, и любого другого города - гарантировать безопасность. Вы слышите, что делается сегодня, что делает Россия, чтобы дестабилизировать ситуацию на территории Украины, на территории России, чтобы дать какие-то информационные поводы или основания для применения силы. Конечно, в случае проведения матчей, независимо от того, где бы они ни были, будем делать все возможное", - цитирует Грицака "Футбол 24".

При этом Грицак отметил, что СБУ сделает все возможное для обеспечения безопасности, "но чтобы дать стопроцентную гарантию - это надо быть слишком уверенным, чтобы такие вещи гарантировать".

Отметим, в "Динамо" начали говорить, что не поедут в Мариуполь, в начале июля 2017 года. Хотя о том, что придется там играть, было известно еще в мае. К тому же, в 2016 году команда U-19 "Динамо" играла в Мариуполе.

Но в минувшие выходные команда юниоров "Динамо" уже не приехала на матч чемпионата Украины U-19 в Мариуполь.

В Мариуполе в этом сезоне было сыграно уже три домашних матча. Последними в города приезжали львовские "Карпаты".