Суркис наплевательски относится к мариупольцам – Жебривский

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что отказ команды "Динамо-Киев" играть в Мариуполе является "ударом ниже пояса" для мариупольцев.



Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".



"Отказ "Динамо-Киев" - моей любимой команды - это удар ниже пояса для мариупольцев, по большому счету. Это отказ поддержать людей, страдающих от войны против России", - сказал Жебривский.



По его словам, Мариуполю сегодня нужна поддержка украинского общества.



"Когда к нам в Мариуполь приезжал Святослав Вакарчук, он собирал 50 тысяч человек. СБУ, Нацгвардия, ВСУ и полиция обеспечили общественный порядок там. Так, на сегодня все мероприятия, которые происходят в Мариуполе - это огромная нагрузка на правоохранителей. Но мы безопасность обеспечим", - добавил Жебривский.



"На сегодня все можно оправдать чем хочешь, но каждый человек должен сделать вклад в победу над Россией, таким вкладом был бы матч с Мариуполем. То, что делает Суркис - показывает наплевательское отношение к людям, которые на линии огня", - добавил он.



Жебривский также сказал, что Динамо, как самый титулованный украинский клуб, должен был показать пример другим.



Как известно, вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновський заявил, что "Динамо" не поедет на матч в Мариуполь и подаст в суд в случае зачисления технического поражения.



Он аргументировал отказ вопросам безопасности.



При этом вице-президент УЕФА Григорий Суркис выступает против проведения любых матчей украинской премьер-Лиги в Мариуполе, заявив, что там опасно.



"Хочу подчеркнуть, что мои слова не являются оценкой возможности проведения матчей в Мариуполе. А конкретнее, безопасно там играть клубам УПЛ. Мои слова - это очередное предупреждение: нельзя вместо решения такого ответственного вопрос устраивать вокруг этого популистские пиар-акции", - заявил он.



Ранее было решение комитета по безопасности стадионов Федерации футбола Украины проводить матч ФК "Мариуполь" - "Динамо" именно 27 августа в Мариуполе.



До этого сообщалось, что в Мариуполь на этот матч приедет миссия ОБСЕ для гарантий безопасности. После этого даже лидер главарей ОРДЛО Александр Захарченко сделал заявление, что в день матча 27 августа, будут прекращены все обстрелы в направлении Мариуполя.

Оксана Коваленко, Александр Шумилин, УП